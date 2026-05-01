Karadeniz'de kuvvetli fırtına: Sakarya'da kargo gemisi karaya oturdu

Sakarya 'da kargo gemisi karaya oturdu.

Karasu açıklarında etkili olan kuvvetli fırtına nedeniyle Kamerun bandıralı kargo gemisi, kıyıya sürüklendi.

Gemi, Karasu Halk Plajı kıyılarında karaya oturdu.

Durumun bildirilmesi ile bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Gemide bulunan sekiz kişilik mürettebatın güvenli şekilde tahliye edilmesi için çalışma başlatıldı.

Bölgede kuvvetli fırtına ve sağanak etkili oluyor.