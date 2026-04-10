İşçi servisi ile TIR çarpıştı. Çok sayıda yaralı var

Karaman -Ereğli kara yolu üzerindeki kavşakta trafik kazası meydana geldi.

Karaman'dan organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren bir bisküvi fabrikasına işçi taşıyan Mustafa Ç.'nin kullandığı midibüs, kavşakta dönüş yapan Hüseyin A.'nın kullandığı çelik demir yüklü TIR ile çarpıştı.

Kazada sürücüler ile midibüsteki 10 işçi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, AFAD, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve kentteki özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.