Karaman'da 13 kişi tutuklandı

Karaman ’da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen asayiş ve trafik denetimlerinde, aranan 13 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Karaman İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 31 Ağustos - 06 Eylül 2026 tarihleri arasında il genelinde geniş çaplı çalışma yürütüldü.

Yapılan çalışmalar kapsamında 3 bin 103 şahsın GBT sorgulaması gerçekleştirilirken, çeşitli suçlardan aranan 13 şahıs çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TRAFİK KURALLARINA UYMAYANLARA CEZAİ İŞLEM

Trafik ekiplerinin yürüttüğü denetimlerde ise ehliyetsiz veya yetersiz ehliyetle araç kullanan 92 sürücüye, kamunun huzur ve düzenini bozacak şekilde araç kullanan 50 sürücüye ve alkollü araç kullandığı tespit edilen 23 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Yapılan çalışmalar neticesinde 184 araç trafikten men edilirken, 39 sürücünün ehliyetine el konuldu.

ÇOK SAYIDA SİLAH VE UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Uygulamalarda gerçekleştirilen aramalarda ise 1 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet ruhsatsız tüfek, 3 adet kesici ve delici aletin yanı sıra uyuşturucu madde ve kaçakçılık malzemeleri de ele geçirildi.

Ele geçirilen maddeler arasında; 53 gram bonzai, 8 gram bonzai hammaddesi, 180 içimlik emdirilmiş bonzai maddesi, bin 228 gram esrar maddesi, 86 adet sentetik ecza maddesi, 150 mililitre uyuşturucu madde seyrelticisi yer aldı.

Ayrıca 1 dövme makinesi, 3 sigara sarma makinesi, 2 tütün kıyma makinesi, 13 kilogram kıyılmış tütün, 6 bin 600 adet boş makaron ve 2 bin 700 adet dolu makaron ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, vatandaşların huzur ve güvenliği için çalışmaların gece gündüz aralıksız sürdürüleceği bildirildi.