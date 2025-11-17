Karaman'da asayiş uygulamalarında 11 kişi tutuklandı
17.11.2025 12:25
İHA
Karaman'da yapılan uygulamalarda uyuşturucu ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi, 11 şahıs tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından savcılık koordinesinde son 1 haftada gerçekleştirilen uygulamalarda 4 bin 176 kişi sorgulandı. Denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 11 kişi yakalanarak tutuklandı.
Trafik uygulamalarında ise alkollü araç kullanan 11 kişi, ehliyetsiz ve yetersiz ehliyeti olan 39 kişi ile kamunun huzur ve düzenini bozacak şekilde araç kullanan 49 kişiye para cezası uygulandı. 66 araç trafikten men edilirken, 11 sürücünün ehliyetine el konuldu.
Asayiş ve narkotik uygulamalarında da 2 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet ruhsatsız tüfek, 60 adet tabanca fişeği, 30 adet kesici-delici alet, 239 adet sentetik ecza maddesi, 20 gram metamfetamin, 13 gram bonzai, 1 gram kokain, 3 gram esrar, 95 adet gümrük kaçağı tıraş makinesi, 17 adet elektronik sigara ele geçirildi.
Emniyetten yapılan açıklamada, denetim ve uygulamalara kararlı ve kesintisiz şekilde devam edileceği belirtildi.
YASAL UYARI
KARAMAN Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. KARAMAN Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.