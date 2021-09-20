Karaman'da bıçaklı kavgada yaralanan genç, hayatını kaybetti

Karaman Haberleri - Anadolu Ajansı, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Samet Arpagünü (17), müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Arpagünü'nün cenazesi, otopsi için hastane morguna gönderildi.



Olayın ardından kaçan ve polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalanan zanlı A.A. (16), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



Piri Reis Mahallesi 675. Sokak'ta dün A.A. ile Arpagünü arasında tartışma çıkmış, kavgaya dönüşen olayda Arpagünü bıçakla ağır yaralanmıştı.



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