Karaman'da bir çift evlerinde "Siyanür var, girmeyin" yazılı notla ölü bulundu

Olay, dün Zembilli Ali Efendi Mahallesi 762’nci Sokak’ta bulunun bir apartmanın 3’üncü katında meydana geldi. Namık Özcan ve eşi Fatma Özcan’dan haber alamayan çocukları, durumu polise bildirdi.

Eve gelen ekipler, kapıyı kimsenin açmaması ve daireden gelen kimyasal koku üzerine AFAD ve itfaiye ekiplerinden destek istedi.

Daireye giren ekipler, Namık Özcan’ı oturma odasında, eşi Fatma Özcan’ı ise yatak odasında ölü buldu. Polis, evde yaptığı incelemede “Evde siyanür var, girmeyin” notu ile katı siyanür olarak değerlendirilen bir madde ile bazı kimyasallar buldu.

Polis ekipleri her ihtimale karşı apartmanı tahliye etti.

BOŞANMA AŞAMASINDALARMIŞ

Namık Özcan ile Fatma Özcan’ın cesetleri, koruyucu kıyafet giyen AFAD ekipleri tarafından gece saatlerinde evden çıkartılarak cenaze aracıyla Ankara Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Çiftin boşanma aşamasında oldukları öğrenilirken, polis, Namık Özcan’ın eşi Fatma Özcan’ı siyanürle öldürüp, sonra intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Çiftin kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonrası belirlenecek.