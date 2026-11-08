Karaman'da iki araç çarpıştı: Yaralılar var

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

H.S. idaresindeki otomobil ile sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen hafif ticari araç kavşakta çarpıştı.

Kaza sonrası yan yatan hafif ticari araçtan yola saçılan ekmekler, polis ekipleri tarafından araçların altında ezilmemesi için toplanarak poşete konuldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık , itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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