Karaman'da iki araç çarpıştı: Yaralılar var
08.11.2026 13:44
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Karaman'daki kazada devrilen hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı.
Kaza, Zembilli Ali Efendi Mahallesi 768. Sokak üzerindeki kontrolsüz kavşakta meydana geldi.
H.S. idaresindeki otomobil ile sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen hafif ticari araç kavşakta çarpıştı.
Çarpışmanın şiddetiyle hafif ticari araç yan yatarken, otomobil ise yol kenarındaki telefon direğine çarparak durabildi.
Kazada yaralananlar ambulanslarla hastaneye sevk edildi.
Kazada hafif ticari aracın sürücüsüyle birlikte araçta bulunan 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza sonrası yan yatan hafif ticari araçtan yola saçılan ekmekler, polis ekipleri tarafından araçların altında ezilmemesi için toplanarak poşete konuldu.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
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