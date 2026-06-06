Karaman'da korkutan yangın

Hasara neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Zembilli Ali Efendi Mahallesi'nde üç katlı binanın giriş katındaki evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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