Karaman'da korkutan yangın
06.06.2026 09:47
Hasara neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Karaman'da gece saatlerinde evde çıkan yangında iki kişi hastaneye kaldırıldı.
Zembilli Ali Efendi Mahallesi'nde üç katlı binanın giriş katındaki evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Yangında yaralanan evdeki M.Y. (26) ile R.Ö. (21) ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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