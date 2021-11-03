Karaman'da silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı (Karaman Haberleri)

Karaman'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

Haberler - Karaman Haberleri Anadolu Ajansı 03.11.2021 - 09:37

Karaman'da silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı

Haberleri - Anadolu Ajansı, Karaman'da silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı

Aralarında önceye dayalı husumet bulunan iki grup Alacasuluk Mahallesi Şehit İsa Kiriş Caddesi'nde karşılaşınca tartışmaya başladı.

Kavgaya dönüşen olaya karışanlar birbirlerine av tüfekleri ve tabancalarla ateş etmeye başladı. Olay sırasında Sami S. vücudunun çeşitli yerlerinden av tüfeğiyle yaralandı. Bir polis aracı ile 4 araç, tabanca ve av tüfeğinden çıkan saçmalardan dolayı zarar gördü.

Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ekipleri de olay yerinde detaylı inceleme yaptı.

Olaya karışan 6 kişiyi gözaltına aldı.

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