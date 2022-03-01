Karaman'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı.

Haberler - Karaman Haberleri Anadolu Ajansı 01.03.2022 - 09:19
Karaman Haberleri - Anadolu Ajansı, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yürüttükleri çalışma ve teknik takibin ardından Karaman Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda 5'i yabancı uyruklu 6 kişi gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda uyuşturucu ile uyuşturucu ticaretinde kullanılan hassas terazi, paketleme malzemeleri ve cam fanus gibi aparatlar ele geçirildi.
Zanlıların Karaman Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.
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