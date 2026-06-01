Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
01.06.2026 15:25
Karaman'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Karaman'da trafik kazası meydana geldi.
H.K.'nın kullandığı otomobil, Beyazkent Mahallesi 1014. Sokak'ta Süleyman Türk'ün (31) kullandığı motosikletle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan Türk, kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
