Tefecilere yönelik operasyonda 56 gözaltı

Karaman ve Tokat 'ta tefecilere yönelik operasyon düzenlendi.

İçişleri Bakanlığı, yapılan operasyonu ve ayrıntılarını şu açıklamayla duyurdu:

"Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde; Karaman ve Tokat İl Jandarma Komutanlıklarınca, tefecilere yönelik düzenlenen operasyonlarda 56 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin 25'i tutuklandı, 8'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; vatandaşlarımızı yüksek faizle borçlandırarak baskı altına aldıkları, teminat olarak boş veya yüksek meblağlı çek ve senet imzalattıkları, ödeme yapamayan vatandaşlarımıza ait mal varlıklarını tehdit ve baskıyla devraldıkları tespit edildi"