Tefecilere yönelik operasyonda 56 gözaltı
18.04.2026 16:02
İçişleri Bakanlığı Karaman ve Tokat'ta yaptığı operasyonlarda, tefecilik şüphesiyle 56 kişiyi gözaltına aldığını bildirdi.
İçişleri Bakanlığı, yapılan operasyonu ve ayrıntılarını şu açıklamayla duyurdu:
"Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde; Karaman ve Tokat İl Jandarma Komutanlıklarınca, tefecilere yönelik düzenlenen operasyonlarda 56 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin 25'i tutuklandı, 8'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; vatandaşlarımızı yüksek faizle borçlandırarak baskı altına aldıkları, teminat olarak boş veya yüksek meblağlı çek ve senet imzalattıkları, ödeme yapamayan vatandaşlarımıza ait mal varlıklarını tehdit ve baskıyla devraldıkları tespit edildi"
