Temizlik işçisinin acı ölümü

Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Yigen, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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