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Temizlik işçisinin acı ölümü

26.06.2026 12:21

Temizlik işçisinin acı ölümü
Anadolu Ajansı

Olay yerine ekipler sevk edildi.

AA
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Karaman'da karşıdan karşıya geçmeye çalışan hafif ticari aracın çarptığı temizlik işçisi hayatını kaybetti.

S.S.E.'nin (20) kullandığı hafif ticari araç, Yeşilada Mahallesi Zeytin Dalı Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan belediye temizlik işçisi Fayık Yigen'e (68) çarptı.

 

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

 

Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Yigen, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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