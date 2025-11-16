Yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı, iki kişi yaralandı

Karaman'da yolcu minibüsü ile bir otomobil çarpıştı. Kazada iki kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, kaldırıma çıkarak trafik levhasını devirdi. Kazada otomobil sürücüsü S.N. ile araçta yolcu olarak bulunan G.B. yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, E.D. yönetimindeki 70 M 0153 plakalı yolcu minibüsü ile S.N. idaresindeki 70 DL 216 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı.

Karaman 'da meydana gelen trafik kazası nda iki kişi yaralandı.

