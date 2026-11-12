Karaman'da evde çıkan yangında 8 kişi dumandan etkilendi

İmaret Mahallesi Mehmet Ziya Çelebi Caddesi'nde bulunan iki katlı binanın giriş katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık , AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Dumandan etkilenen yabancı uyruklu 8 kişi, ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü