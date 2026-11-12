Karaman'da evde çıkan yangında 8 kişi dumandan etkilendi
12.11.2026 12:46
Anadolu Ajansı
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Karaman'da evde çıkan yangında dumandan etkilenen 8 kişi hastaneye kaldırıldı.
İmaret Mahallesi Mehmet Ziya Çelebi Caddesi'nde bulunan iki katlı binanın giriş katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Dumandan etkilenen yabancı uyruklu 8 kişi, ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü