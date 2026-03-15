Kargo aracı takla attı: 2 yaralı

Edinilen bilgilere göre, Kahramanmaraş yolu Çatalağaç mevkiinde Oğuz B., idaresindeki kargo aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı.

Meydana gelen kazada sürücü Oğuz B., ile araçta bulunan Emre E., yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.