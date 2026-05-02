Karı kocayı ayıran feci kaza
02.05.2026 13:54
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kütahya'da uçurumdan yuvarlanıp Porsuk Çayı’na düşen otomobilin sürücüsü İsmet Başusta ağır yaralanırken yanındaki eşi Emine Başusta ise yaşamını yitirdi.
Kütahya-Afyonkarahisar kara yolunun 12’nci kilometresinde trafik kazası meydana geldi.
İsmet Başusta, kullandığı otomobilin kontrolünü kaybetti ve 50 metrelik uçuruma yuvarlanıp Porsuk Çayı’na düştü.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
ACI HABER
Ters dönen otomobilin sürücüsü İsmet Başusta, itfaiyecilerin çalışmasıyla ağır yaralı olarak araçtan çıkarılırken, eşi Emine Başusta'nın ise olay yerinde hayatını kaybettiği belirtildi. Yaralı İsmet Başusta, ambulansla kaldırıldığı Kütahya Şehir Hastanesi’nde tedaviye alındı.
Emine Başusta’nın cansız bedeni ise olay yeri ekiplerinin incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.