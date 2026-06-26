Karne şenliğinde itfaiyeden serinleten sürpriz

Osmaniye 'de Düziçi Belediyesi'nce eğitim -öğretim yılının sona ermesi dolayısıyla düzenlenen karne şenliğinde çocuklar birbirinden farklı etkinliklerle doyasıya eğlendi.

Hava sıcaklığının etkisini artırdığı günde şenliğe katılan çocuklar için Düziçi Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri de özel bir sürpriz hazırladı.

Şenlik alanına gelen itfaiye ekipleri, araçtan püskürttükleri suyla çocukları serinletti. Su altında koşup oynayan çocuklar, büyük bir coşku yaşarken ortaya renkli görüntüler çıktı.

Eğlenceli anlar aileler tarafından da ilgiyle takip edildi.

Karne sevincini su oyunlarıyla taçlandıran çocuklar, unutamayacakları bir gün yaşadıklarını belirterek Düziçi Belediyesine ve itfaiye ekiplerine teşekkür etti.