Kars 36 Spor Orhan Tetik ile yollarını ayırdı

Bölgesel Amatör Lig (BAL) Ligi 10’uncu grup takımlarından Kars 36 Spor’da alınan kötü sonuçların faturası Teknik Direktör Orhan Tetik’e kesildi. Yeşil beyazlı kulüpte Tetik dönemi de kapanmış oldu.



Konuyla ilgili olarak Kars 36 Spor Kulübü’nden yapılan açıklamada, “Teknik Direktörümüz Orhan Tetik’e

yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder, hocamıza ve ekibine bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz” dileriz denildi.



Öte yandan Teknik Direktör Orhan Tetik ile yollarını ayıran Kars 36 Spor’un yeni teknik direktörünün isminin önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.