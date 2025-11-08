Kars’da 21 gram cannobinoid ele geçirildi
08.11.2025 11:18
İHA
Polisin düzenlediği operasyonda yakalanan 2 uyuşturucu tacirinden 1’i tutuklandı.
Kars Emniyet Müdürlüğü Kağızman İlçe Emniyet Müdürlüğü’nce yürütülen çalışmalarda ilçe merkezinde uyuşturucu taciri olduğu belirlenen 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelilerin üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda 21,65 gram emdirilmiş cannobinoid ele geçirildi.
Emniyet Müdürlüğü’ne getirilen şüpheliler buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1’i serbest bırakılırken, 1 şüpheli ise tutuklanarak ceza evine gönderildi.
YASAL UYARI
KAĞIZMAN Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. KAĞIZMAN Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.