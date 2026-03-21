Kars Kalesi sis bulutları arasında kayboldu

Kent merkezine hakim konumda bulunan Kars Kalesi, sis bulutlarının arasında zaman zaman görünmez hale geldi. Aynı karede yer alan tarihi kilise ve Evliya cami ise sisin arasından siluet şeklinde belirdi. Ortaya çıkan görüntüler, kentin tarihi dokusunu farklı bir atmosferle buluşturdu.

Öte yandan, sisle kaplanan kale ve çevresi havadan görüntülendi. Drone ile kaydedilen görüntülerde, sis bulutlarının kaleyi tamamen sardığı ve zaman zaman aralanarak yapının ihtişamını gözler önüne serdiği görüldü. Sisle birlikte ortaya çıkan eşsiz manzara görsel şölen sundu. Sis bulutları arasındaki tarihi kale drone ile kaydedildi.