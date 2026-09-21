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Yavrularıyla Sarıkamış sokaklarına inen bozayılar çöp konteynerlerini devirdi

21.09.2026 10:56

Yavrularıyla Sarıkamış sokaklarına inen bozayılar çöp konteynerlerini devirdi
IHA

Bozayılar, yavrularıyla çöp konteynerlerinde yiyecek aradı.

İHA
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Kars’ın Sarıkamış ilçesinde gece sokaklara inen bozayılar, devirdikleri çöp konteynerlerinde yavrularıyla yiyecek aradı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kars’ta boz ayılar, kış öncesi beslenme telaşına girince yerleşim alanlarına kadar indi. Gece saatlerinde sokaklarda dolaşan ayılar, içerisinde yiyecek atıkları bulunan çöp konteynerlerini devirdi. Yavrularıyla birlikte konteynerlerin çevresinde uzun süre yiyecek aradı.

 

GECE SESSİZLİĞİNİ AYILAR BOZDU

 

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde ormanlık alanlara yakın bölgelerde yaşayan boz ayılar, havaların soğumasıyla birlikte daha sık görülmeye başladı.

 

Gece saatlerinde ilçe merkezine ulaşan ayılar, sokaklarda yiyecek ararken çevredeki konteynerlere yöneldi.

 

İçerisinde yemek artıkları ve çeşitli gıda atıkları bulunan konteynerleri deviren ayılar, yere saçılan yiyeceklerle karınlarını doyurdu.

Yavrularını da getirdi.

 

Görüntülerde anne ayının yanında yavrularının da bulunduğu görülüyor. Anne ayı yiyecek ararken yavruları da çevresinde dolaştı.

 

Bir süre konteynerlerin bulunduğu bölgede kalan ayılar, ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra yeniden ormanlık alana yöneldi.

 

Ayıların yerleşimine kadar gelmesi vatandaşların da dikkatini çekti. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler, Sarıkamış’taki yaban hayatını bir kez daha gündeme taşıdı.

 

Sarıkamış’ın geniş ormanları, boz ayıların doğal yaşam alanlarından biri olurken, yerleşim bölgelerindeki gıda atıkları da hayvanların dikkatini çekiyor.

 

Boz ayıların kış öncesi doğadaki yaşam mücadelesi bir kez daha gözler önüne serildi.

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