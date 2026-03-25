Kars'ta kaybolan çocuktan iyi haber

Kars'ın Selim ilçesine bağlı Koyunyurdu köyünde 22 Mart’ta evden habersiz ayrılan 15 yaşındaki Rojhat Ağbaba'dan haber alamayan yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Ağbaba'nın kendi evlerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen son görüntülerinde ikametin etrafında bir süre gezindiği görüldü.

Ekipler 15 yaşındaki çocuğun bulunması için çalışma başlattı.

Rojhat Ağbaba, jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu ilçe merkezinde bulunarak ailesine teslim edildi.

Daha önce de evinden birkaç kez ayrıldığı ortaya çıkan çocuğun genel sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.