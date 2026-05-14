21 milyon liralık çek-senet, tapu ve uyuşturucu ele geçirildi

Kars'ta yürütülen tefecilik soruşturması kapsamında bir iş yerine operasyon düzenlendi. Buradaki aramalarda toplam değeri 21 milyon 695 bin TL olan 15 çek ve senet, 10 adi sözleşme, 9 tapu , çok sayıda ajanda, defter ve not kağıdı ele geçirildi.

Mali evrakların yanı sıra suç unsuru kapsamında değerlendirilen belgelerin detaylı incelemeye alındığı öğrenildi.

Operasyonda ayrıca 13 parça halinde toplam 8,26 gram metamfetamin ile 6 tabanca fişeği de bulundu. Bahse konu materyallere el konulurken, iş yerindeki dijital ve yazılı dokümanların da soruşturma dosyasına dahil edildiği belirtildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 43 yaşındaki S.B, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.