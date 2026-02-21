Aracında düzensiz göçmenler yakalanan kaçakçı tutuklandı

Polis ekiplerince araçta yapılan aramada, Afganistan uyruklu iki düzensiz göçmen yakalandı, sürücü K.B. gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, göçmen kaçakçılığı yaptığından şüphelenilen bir aracı Paşaçayır mevkisinde durdurdu.

