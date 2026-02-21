Aracında düzensiz göçmenler yakalanan kaçakçı tutuklandı

Ramazan imsakiyesi banner
21.02.2026 13:20

Sürücü "göçmen kaçakçılığı" suçlamasıyla tutuklandı.

Kars'ta aracında Afganistan uyruklu düzensiz göçmenleri taşırken yakalanan sürücü tutuklandı.

Düzensiz göçmenlere yönelik denetimler devam ediyor.

 

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, göçmen kaçakçılığı yaptığından şüphelenilen bir aracı Paşaçayır mevkisinde durdurdu.

 

Polis ekiplerince araçta yapılan aramada, Afganistan uyruklu iki düzensiz göçmen yakalandı, sürücü K.B. gözaltına alındı.

 

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "göçmen kaçakçılığı" suçlamasıyla tutuklandı.

 

Sınır dışı edilecek düzensiz göçmenlerin işlemleri sürüyor.

