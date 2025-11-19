Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Kars Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince birçok adrese aynı anda operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyonda yapılan aramada, 7 ruhsatsız tabanca, bu tabancaya ait 7 şarjör ve 40 fişek, 5 kurusıkı tabanca, bu tabancaya ait 5 şarjör ve 27 kurusıkı fişek, 2 ruhsatsız tüfek ve 16 kartuş ile 118 kaleşnikof fişeği ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

10 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Olayla ilgili olarak 10 kişi gözaltına alınarak haklarında adli işlem yapıldı.

Polis, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan bir kişiye adli işlem, 4 kişiye ise toplam 36 bin 988 TL idari para cezası uyguladı.