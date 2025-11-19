Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
19.11.2025 09:08
İHA
Kars’ta düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda çok sayıda silah ve mühimmat ele ele geçirilirken 10 şüpheli gözaltına alındı.
Kars Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince birçok adrese aynı anda operasyon düzenlendi.
Düzenlenen operasyonda yapılan aramada, 7 ruhsatsız tabanca, bu tabancaya ait 7 şarjör ve 40 fişek, 5 kurusıkı tabanca, bu tabancaya ait 5 şarjör ve 27 kurusıkı fişek, 2 ruhsatsız tüfek ve 16 kartuş ile 118 kaleşnikof fişeği ele geçirilerek muhafaza altına alındı.
10 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Olayla ilgili olarak 10 kişi gözaltına alınarak haklarında adli işlem yapıldı.
Polis, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan bir kişiye adli işlem, 4 kişiye ise toplam 36 bin 988 TL idari para cezası uyguladı.
YASAL UYARI
