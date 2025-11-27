Eksi 5 dereceye kadar düştü, göller dondu
27.11.2025 11:41
Kars'ta hava sıcaklığı eksi 5 dereceye kadar düştü. Bitkiler ve ağaçlar kırağı ile kaplandı, küçük göletler buz tuttu.
Hava sıcaklığının sıfırın altında 5 dereceye düştüğü kentte, bitkiler ve ağaçlar kırağı ile kaplandı.
Bazı vatandaşlar araçlarını battaniye ve halılarla soğuktan korumaya çalıştı.
Sarıkamış ilçesinde soğuk hava ve kırağı etkili oldu.
Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 3 dereceye düştüğü Sarıkamış ilçesinde de araçların camları, bitkiler kırağıyla kaplandı.
GÖL DONDU
Acısu Deresi'ndeki küçük göletler ise buz tuttu. Bazı besiciler kırağıyla kaplı alanda hayvanlarını otlatmaya çalıştı.
