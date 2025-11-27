Eksi 5 dereceye kadar düştü, göller dondu

Kars'ta hava sıcaklığı eksi 5 dereceye kadar düştü. Bitkiler ve ağaçlar kırağı ile kaplandı, küçük göletler buz tuttu.

Acısu Deresi'ndeki küçük göletler ise buz tuttu. Bazı besiciler kırağıyla kaplı alanda hayvanlarını otlatmaya çalıştı.

Sarıkamış ilçesinde soğuk hava ve kırağı etkili oldu.

Bazı vatandaşlar araçlarını battaniye ve halılarla soğuktan korumaya çalıştı.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 5 dereceye düştüğü kentte, bitkiler ve ağaçlar kırağı ile kaplandı.

YASAL UYARI

KARS Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. KARS Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.