Karlı zirveler ve menderesler görenleri hayran bırakıyor

Türkiye 'nin en bakir coğrafyalarından biri olarak gösterilen Kars 'ın Sarıkamış ilçesi havadan görüntülendi. Bölgenin doğal zenginliğini gözler önüne serildi.

Yemyeşil vadiler arasında kıvrılarak ilerleyen menderesler kartpostallık görüntüler oluştururken, yüksek dağların zirvelerindeki kar örtüsü dikkat çekti.

Geniş alanlara yayılan sarıçam ormanları ve zengin yaban hayatıyla öne çıkan Kars, yaz aylarında sunduğu manzaralarla doğa tutkunları için keşfedilmeyi bekleyen bir destinasyon olduğunu gözler önüne serdi.