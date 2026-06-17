Karlı zirveler ve menderesler görenleri hayran bırakıyor
17.06.2026 09:33
Kars'ta yaz mevsiminin eşsiz manzaraları dikkat çekiyor.
Doğu Anadolu'nun doğal güzellikleriyle öne çıkan Kars'ta zirvelerdeki kar örtüsü, yılan gibi kıvrılarak akan menderesler ve sarıçam ormanları görenleri hayran bıraktı.
Türkiye'nin en bakir coğrafyalarından biri olarak gösterilen Kars'ın Sarıkamış ilçesi havadan görüntülendi. Bölgenin doğal zenginliğini gözler önüne serildi.
Yemyeşil vadiler arasında kıvrılarak ilerleyen menderesler kartpostallık görüntüler oluştururken, yüksek dağların zirvelerindeki kar örtüsü dikkat çekti.
Geniş alanlara yayılan sarıçam ormanları ve zengin yaban hayatıyla öne çıkan Kars, yaz aylarında sunduğu manzaralarla doğa tutkunları için keşfedilmeyi bekleyen bir destinasyon olduğunu gözler önüne serdi.
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