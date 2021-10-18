Kars Şeker Fabrikası pancar alımına başladı

Kars Haberleri - Anadolu Ajansı, Şeker Fabrikasında düzenlenen, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasıyla başlayan törene, Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, AK Parti Kars Milletvekilleri Ahmet Arslan, Yunus Kılıç, Türkşeker Genel Müdürü Mücahit Alkan, Kars Şeker Fabrika Müdürü Ayhan Babacan ve il protokolü katıldı.



Vali Öksüz, programda yaptığı konuşmada, tarımla sanayinin birleştiği öncü kuruluşlardan olan şeker fabrikalarının, Türk tarımı ve sanayisi üzerinde ayrı bir yeri ve önemi olduğunu söyledi.



Kars Şeker Fabrikasının 550 civarında çiftçisi bulunduğunu aktaran Öksüz, "Fabrikanın memur, işçi, kampanya personeli ve taşeron ile birlikte 500'ün üzerinde çalışanıyla, istihdam ve üretim açısından ilimiz ve bölgemiz adına önemli katma değer sağladığını görmekteyiz. Üretilen pancardan, geçen yıl 8 bin 690 ton şeker, 2 bin 400 ton melas ve 20 bin 900 ton yaş küspe elde edilmişken, bu yıl 11 bin 500 ton şeker, 3 bin ton melas ve 25 bin ton yaş küspe elde edileceğini tahmin ediyoruz." diye konuştu.



Türkşeker Genel Müdürü Alkan, Kars Şeker Fabrikasında 2021-2022 üretim döneminde 77 bin ton pancar işlendiğini belirtti.



Buradan 11 bin 300 ton şeker, 3 bin 200 ton melas elde edilmesinin beklendiğini aktaran Alkan, şunları kaydetti:



"2019'un sonunda ortaya çıkan Kovid-19 salgınının yarattığı bütün riskleri fevkalade iyi yöneterek 2020'de üretim faaliyetlerini 14 şeker fabrikasında kesintisiz bir şekilde yaptık ve 1 milyon 73 bin ton şeker üretimi gerçekleştirdik. Bizim için önemli olan özelleştirmeden çıkmaktı. Ancak Kars Şeker Fabrikasının bir problemi var, şeker pancarı üretimi az. Hep beraber el birliği içerisinde mücadele edelim, burada üretim devam ediyor. Kars'taki pancar burası için yetersiz, Daha önce 25-30 bin bandında işlenen şeker pancarını, geçen yıl bunu iki katına yani 57 bine çıkarttık. Bu fabrikamız yılda 180-200 bin ton pancar rahatlıkla işleyebilecek kapasitede. Hep beraber mücadele edelim."



AK Parti Kars Milletvekili Arslan, Kars Şeker Fabrikasının bacasının tütmesinin bölge için önemli olduğunu belirterek, "Çok uğraştık, çaba sarf ettik. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde Kars Şeker Fabrikası'nın çok az sayıdaki şeker fabrikalarıyla birlikte özelleştirme kapsamından çıkartılıp varlık fonuna devredilmesi gerçekten bizim için çok önemli." ifadelerini kullandı.



Milletvekili Kılıç ise fabrikanın çiftçiler için önemli olduğunu bildirerek, "Kars Şeker Fabrikası sürdürülebilirliği en zor olan şeker fabrikasıdır. Bugüne ait değil yıllardır böyle, Buranın 7 bin tonla kampanya yapmış olduğu yıllar olmuştur. Kars Şeker Fabrikası ayakta kalsın diye çok mücadele ettik. Bunun küspesi bizim için şekerden kıymetli. Kars'ta besicilik küspe olmadan olmaz." diye konuştu.



Konuşmaların ardından fabrikaya ilk pancarı getiren 5 çiftçiye çeşitli hediyeler verildi.



