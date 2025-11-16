Kars yeni güne kar yağışıyla başladı

Kars yeni güne beyaz örtü altında başladı.

Kars’ın Arpaçay ilçesine bağlı Bozyiğit köyü sabah saatlerinde etkili olan kar yağışıyla beyaz örtüye bürürken, hava sıcaklığı ise eksi 4 dereceye düştü.

Bozyiğit köyünde etkili olan kar yağışı bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü’nden Kars için kar yağışı uyarısı geldi.

Meteorolojiden yapılan son değerlendirmelere göre; Kars’ta havanın çok bulutlu, aralıklı yağmurlu ve yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı olacağı tahmin ediliyor.

Kars'ta hava sıcaklığı da hissedilir derece düştü. Kentte gece eksi 4, sabah ise hava sıcaklığı 3 derece olarak ölçüldü.