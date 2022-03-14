Kars'ın 3 ilçesinde kar nedeniyle okullar tatil edildi

Haberler - Kars Haberleri Anadolu Ajansı 14.03.2022 - 09:51
Kars Haberleri - Anadolu Ajansı,
Kar yağışı, Kağızman, Akyaka ve Digor ilçelerinde yaşamı olumsuz etkiliyor.
Yağışın etkisini sürdürdüğü bu ilçelerdeki merkez ve köy okullarında eğitime bugün ara verildi.
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