Karslı besici üçüz buzağıları "biberonla" besliyor

Kars Haberleri - Anadolu Ajansı, Yayıklı köyünde yaşayan Demir, "Zozan" adını verdiği simental melezi ineğine veteriner hekim desteğiyle suni tohumlama yaptırdı. Gebe kalan inek, yaklaşık 10 gün önce normal ve sağlıklı doğumla bir batında üçüz buzağı dünyaya getirdi.



Besici ailenin ilgi odağı haline gelen sevimli buzağılara biberonla takviye süt veriliyor.



Sıddık Demir, AA muhabirine, uzun yıllardır besicilik yaptıklarını söyledi.



Yaklaşık 9 ay önce "Zozan"a suni tohumlama yaptırdıklarını ifade eden Demir, "Boğa almaya gücümüz yetmiyordu, ayrıca inekler hep kısır kalıyordu. Veterinerlerimizin suni tohumlama yöntemiyle ineğimiz üçüz doğurdu ve çok fayda gördük. Yaklaşık 40-50 yıldır hayvancılıkla uğraşıyorum. İlk defa suni tohumlama sayesinde üçüz buzağı gördüm, çok memnunuz." dedi.



- "Devran", "Erdem" ve "Eylem" adları verildi



Demir, "Devran", "Erdem" ve "Eylem" adını verdiği buzağıların ikisinin erkek, birinin dişi olduğunu dile getirdi.



Veteriner Necati Kılıç ise yaptıkları suni tohumlama sonucu ineğin 3 buzağı dünyaya getirdiğini belirterek, şunları kaydetti:



"Bu bölgede yaklaşık 17 yıldır çalışmaktayım. Ne boğadan ne de suni tohumlamadan üçüz doğuran ineğe rastlandı. Başka illerde az da olsa rastlanmıştır, bu bölgede ilk kez ineğimiz üçüz doğurdu. Hayvan yetiştiricilerimizin de suni tohumlamaya özen göstermelerini istiyoruz. Suni tohumlama hastalığı önler. Ekonomik olarak da boğa almaktansa suni tohumlama daha iyidir. Bu yüzden yetiştiricilerimize öneriyoruz."

