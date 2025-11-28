Kars'ta 6 katlı binada yangın
28.11.2025 11:06
DHA
Kars'ta 6 katlı binanın giriş katında çıkan yangında, dumandan etkilenen 1'i çocuk 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Kars'ta Şehitler Mahallesi İnönü Caddesi'ndeki 6 katlı bir apartmanın giriş katında, sabah saatlerinde yangın çıktı.
Duman tüm binayı sararken, olay yerine sağlık, itfaiye, polis, AFAD, Aras EDAŞ ve doğalgaz ekipleri sevk edildi.
Binadakiler sepetli merdivenlerle tahliye edilirken, dumandan etkilenen 1'i çocuk 3 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Tedavi altına alınanların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Alevler itfaiye tarafından söndürülürken, ilk belirlemelere göre yangının bina içerisine bırakılan atıklardan kaynaklandığı tespit edildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
