Kars'ta anne ve oğlunu tüfekle öldürdüğü iddia edilen sanık yargılanıyor

Kars Haberleri - Anadolu Ajansı,

Kars 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Saçu, bulunduğu Iğdır S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.



Duruşmada, maktul Figen Karadağ'ın kızı Şeyda Meral Tekingündüz, sanık ve müşteki avukatları hazır bulundu.



Sanık Saçu, üzerine atılı suçları kabul etmeyerek tahliyesini istedi.



Mahkeme heyeti, sanık Saçu'un tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.



- Olay



İstanbul'dan ev almak için geldikleri Kars'ın Şehitler Mahallesi'nde ev baktıktan sonra bir daha kendilerinden haber alınamayan anne Figen (46) ve oğlu Mert Muhammet Karadağ'ı (24) 10 Temmuz 2020'de tüfekle öldürdüğü iddia edilen Mesut Saçu (30) tutuklanmıştı.



Saçu hakkında "kasten öldürme" suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet, "silahla yağma" suçundan da 20 yıldan 30 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.



