Kars'ta bıçaklı sopalı kavga: 2 ağır yaralı

Kars Haberleri - Anadolu Ajansı, Şehit Kemal Mutlu Caddesi'nde iki grup arasında çıkan tartışma, bıçaklı ve sopalı kavgaya dönüştü.



Polis ekiplerinin havaya ateş açarak tarafları ayırdığı kavgada H.Y. ile K.Y. ağır yaralandı.



Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesi'ndeki müdahalenin ardından yaralılardan H.Y. Erzurum'a, K.Y. ise Van'a sevk edildi.



Kavgaya karıştığı tespit edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.



Öte yandan kavga anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

