Kars'ta çıkan orman yangınında 1 hektarlık alan zarar gördü

Kars Haberleri Anadolu Ajansı 22.09.2021 - 11:20
Kars Haberleri - Anadolu Ajansı, Kars'ın Sarıkamış ilçesinde çıkan orman yangınında 1 hektarlık alan zarar gördü.
İlçe merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Mescitli mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Vatandaşların ihbarıyla bölgeye Sarıkamış Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazöz, traktör ve su tankeri sevk edildi.
Ekiplerin 2 saatlik çalışmasıyla söndürülen yangında yaklaşık 1 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.
Bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.
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