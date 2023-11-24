Kars'ta evinde 15 düzensiz göçmen bulunan firari insan kaçakçısı yakalandı

Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte insan kaçakçılarının faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla başlattığı çalışmalarını sürdürdü.
Jandarma ekipleri, dün Aydınlıkevler Mahallesi'ndeki evinde 15 düzensiz göçmen yakalanan firari insan kaçakçısı T.A'nın saklandığı adresi tespit etti.
Operasyonla gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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