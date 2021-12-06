Kars'ta FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 4 gözaltı kararı

Haberler - Kars Haberleri Anadolu Ajansı 06.12.2021 - 10:38
Kars Haberleri - Anadolu Ajansı, Kars Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, ankesörlü ya da kontörlü telefonlarla arandıkları tespit edilen ve örgütle irtibatlı olduklarına dair haklarında beyanlar bulunan 4 muvazzaf asker hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Şüphelilerin yakalanmasına yönelik Kars il merkezinin yanı sıra Kağızman ve Sarıkamış ilçelerinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince çalışma başlatıldı.
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