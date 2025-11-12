Kars'ta iki kilo külçe altın ele geçirildi
12.11.2025 16:45
İHA, AA
Kars'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonunda iki kilogram külçe altın ele geçirildi.
Kars İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, yaptıkları istihbarı çalışmalar sonucu üç kişinin ülkeye kaçak yollardan sokulan altınları satmak amacıyla kara yoluyla Ardahan'a götüreceği bilgisi üzerine operasyon düzenledi.
Yapılan araştırma ve incelemeler sonucunda şüphelilerin içerisinde bulunduğu araç, jandarma ekiplerince Susuz ilçesinde durduruldu.
Araçta yapılan aramada, şüphelilerden birinin beline gizlenmiş şekilde birer kilo ağırlığında iki kaçak külçe altın ele geçirildi.
Ekipler, araçta bulunan üç kişiyi gözaltına aldı.
