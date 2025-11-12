Kars'ta iki kilo külçe altın ele geçirildi

Araçta yapılan aramada, şüphelilerden birinin beline gizlenmiş şekilde birer kilo ağırlığında iki kaçak külçe altın ele geçirildi.

Yapılan araştırma ve incelemeler sonucunda şüphelilerin içerisinde bulunduğu araç, jandarma ekiplerince Susuz ilçesinde durduruldu.

Kars İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, yaptıkları istihbarı çalışmalar sonucu üç kişinin ülkeye kaçak yollardan sokulan altınları satmak amacıyla kara yoluyla Ardahan'a götüreceği bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

YASAL UYARI

KARS Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. KARS Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.