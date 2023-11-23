Kars'ta insan kaçakçılığından aranan şüphelinin evinde 15 düzensiz göçmen yakalandı

Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince kentte insan kaçakçılarının faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla çalışma başlatıldı.



Bu kapsamda, insan kaçakçılığı yaptığı öne sürülen T.A'nın Aydınlıkevler Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenledi. Ekiplerce ev ve eklentilerinde yapılan aramada, ülkeye yasa dışı yollarla giren Afganistan uyruklu 15 düzensiz göçmen yakalandı.



İnsan kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla Afganistan uyruklu E.N gözaltına alındı, firari T.A'nın yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.



Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine teslim edilecek.



