Kars'ta kaçakçılık operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte kaçakçılık faaliyetlerinin deşifre edilerek yasa dışı ürün ticaretinin engellenmesine yönelik çalışmasını sürdürüyor.



Bu kapsamda belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.



Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, 6,5 litre sahte içki, 9 litre sahte içki yapımında kullanılan etil alkol, 250 paket sigara, 2 bin 800 doldurulmuş makaron, 95 puro, 11 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.



