Kars'ta otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı (Kars Haberleri)

Kars'ta, otomobilde gizledikleri uyuşturucuyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

Kars'ta otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince takibe alınan ve uygulama noktasında durdurulan otomobilde yapılan aramada, 2 parça halinde gizlenmiş 31,76 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Araçtaki A.D. (39) ve B.D. (22) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçlamasıyla tutuklandı.

Yasal Bilgilendirme

Kars Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Kars Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.

KARS HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...