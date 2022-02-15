Kars'ta PKK/KCK operasyonunda 6 kişi yakalandı (Kars Haberleri)

Kars'ta PKK/KCK operasyonunda 6 kişi yakalandı.

Haberler - Kars Haberleri Anadolu Ajansı 15.02.2022 - 16:22

Kars'ta PKK/KCK operasyonunda 6 kişi yakalandı

Haberleri - Anadolu Ajansı, Kars'ta, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma başlattı.

Eş zamanlı düzenlenen operasyonda, silahlı terör örgütüne üye olma suçundan Y.B. (48), T.A. (43) Z.C. (49), N.G. (49), Ö.E. (36) ve H.H. (35) gözaltına alındı.

Polis ekiplerince şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

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