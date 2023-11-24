Kars'ta polisleri görünce kaçan düzensiz göçmenler yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçle mücadelesini sürdürdü.
Kars şehir çöplüğü bölgesinde düzensiz göçmenlerin olduğu ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polisleri görünce boş araziye dağılarak kaçmaya başlayan Afganistan uyruklu 9 kişi kovalamaca sonucu yakalandı.
Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sınır dışı edilecek.
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