Kars'ta şiddetli fırtına nedeniyle çok sayıda evin çatısı uçtu

Kentte dün başlayan ve halen etkisini sürdüren fırtına hayatı olumsuz etkiliyor.

Fırtınanın etkisiyle il merkezine bağlı Kocabahçe, Ataköy, Ağadeve köyleri, Kağızman ilçesine bağlı Yenice, Kömürlü ve Akören köyleri ile Selim ilçesinde çok sayıda evin çatısı uçtu, binalarda hasar oluştu.



İhbarlar üzerine hasar tespitine başlayan Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD) ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.



Öte yandan, şiddetli fırtınayla etkili olan kar yağışı da zaman zaman ekiplere zor anlar yaşatıyor.

