Kars'ta silahlı saldırıda öldürülen eski muhtarın katil zanlıları tutuklandı

Kars Haberleri Anadolu Ajansı 01.10.2021 - 12:05
Kars Haberleri - Anadolu Ajansı,
Yusufpaşa Mahallesi Halitpaşa Caddesi'nde uğradığı silahlı saldırı sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Mızrak'ın katil zanlıları Hüseyin E. (32) ve Şükrü E'nin (27) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen şüpheli 2 kardeş, "kasten adam öldürme" suçundan tutuklandı.
Hasçiftlik köyü eski muhtarı Remzi Mızrak, 29 Eylül'de Yusufpaşa Mahallesi Halipaşa Caddesi'nde uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Zanlı kardeşler, Susuz ilçesi Gölbaşı köyü yakınlarında polis ve jandarma ekiplerinin operasyonuyla yakalanmıştı.
Kars Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Kars Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.