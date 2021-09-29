Kars'ta silahlı saldırıya uğrayan eski muhtar öldü

Kars Haberleri Anadolu Ajansı 29.09.2021 - 16:55
Kars Haberleri - Anadolu Ajansı, Hasçiftlik köyünün eski muhtarı Remzi Mızrak'a, Yusufpaşa Mahallesi'nin Halipaşa Caddesi'nde, kimliği henüz belirlenemeyen kişi tarafından silahla ateş açıldı.
Mızrak, ağır yaralı olarak kaldırıldığı Harakani Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olay yerinde geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.
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