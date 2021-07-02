Kars’ta tatlı su kefallerinin zorlu yolculuğu

Kars’a 6 kilometre uzaklıkta bulunan HES Barajı önünde toplanan yüzlerce balık, akıntıya karşı kilometrelerce yol kat ederek yumurtalarını bırakacak güvenli yerlere gitmeye çalışıyor.

HES barajının önüne kadar gelen tatlı su kefalleri, baraj setinden yukarı çıkmak için saatlerce mücadele ediyor. Baraj setinden dökülen suya atlayan balıklar, tekrar tekrar atlayarak engeli geçmeye çalıyor.

Bu zorlu yolculukta çok sayıda balık ise martılara yem oluyor. Normal şartlarda balıkların göç dönemi olmadığını belirten vatandaşlar, “Normalde balıkların bu dönemde göç etmemesi gerekiyor. Çünkü balıklar göçü yumurtalarını bırakmak için yapıyorlar. Yani akıntıya karşı yüzerek kilometrelerce yol kat ederek yumurtalarını daha sakin, daha sessiz yerlere bırakmak için göç ederler. Balıklar yeniden göç yapıyor, demek ki bu balıklar yumurtalarını bırakmamışlar” dediler.

Kars Çayı’nda yaşayan tatlı su kefallerinin her yıl üreme dönemi nedeniyle güvenli bölgelere göç etmek için verdiği mücadele ilginç görüntülere sahne oluyor.

Yumurtalarını sağlıklı ve güvenli yerlere bırakmak için verilen mücadele sonrasında balıklardan çoğu martılara yem oluyor. Tatlı su kefalleri, daha kolay üreme dönemi geçirebilmeleri için derelere sürüler halinde akın ederek, önlerine çıkan doğal ve yapay engelleri zıplayarak geçmeye çalışıyor. Balıkların ölümüne mücadelesi kameralara yansıdı.