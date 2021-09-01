Kars'ta üretilen fidanlarla Doğu Anadolu Bölgesi ağaçlandırılıyor

Kars Haberleri - Anadolu Ajansı,

Sarıkamış Fidanlık Şefliği'ndeki 67 dekar alanda büyük emeklerle yıllık yetiştirilen sarıçam, huş, karaağaç, akasya, akçaağaç gibi 8 türden 1 milyon fidan, Kars başta olmak üzere Erzurum, Erzincan, Ardahan ve Ağrı'daki arazileri yeşillendiriyor.

Fidan dikim alanını da özenle koruyan orman müdürlüğü ekipleri, ilçedeki sarıçam ormanlarını da gece gündüz gözetleyerek yangınlara karşı koruyor.

Erzurum Orman Bölge Müdürü Oktay Ayatay, AA muhabirine, ilçede 8 türden fidan ürettiklerini söyledi.

En fazla üretimlerinin sarıçam olduğunu ifade eden Ayatay, "Üretilen fidanlarımızı programlarımızda bulunan ağaçlandırma sahalarımızda değerlendiriyoruz. Bunların dışında boylandırdığımız fidanları kamu kurumlarının ihtiyaçları, kendi ihtiyaçlarımız, sosyal içerikli alanlar, mezarlık ve cami çevrelerinin ağaçlandırılmasında kullanıyoruz." diye konuştu.

Ayatay, fidanlıkta yılda ortalama 1 milyona yakın fidan üretildiğini belirterek, üretimin dışında yılda 2,5 milyon fidanın da bakımını yaptıklarını dile getirdi.