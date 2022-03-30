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Kars'ta yaban hayvanları için doğaya saman, et ve buğday bırakıldı (Kars Haberleri)

Kars'ın Digor ilçesinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle beslenemeyen yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

Haberler - Kars Haberleri Anadolu Ajansı 30.03.2022 - 12:33

Kars'ta yaban hayvanları için doğaya saman, et ve buğday bırakıldı

Haberleri - Anadolu Ajansı,
Digor Kaymakamlığı, İl Jandarma Komutanlığı, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Kars Şube Müdürlüğü ekipleri, kış şartlarında yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için çalışma başlattı.

Kar kalınlığının yer yer 3 metreyi bulduğu kırsala ot, saman, et, buğday ve besi yemi bırakan ekipler, ilçe merkezindeki sahipsiz köpeklere için de belirli noktalara mama yerleştirdi.

Digor Kaymakamı Orhan Gazi Karakaş, yüksek rakımlı bölgelerde, yoğun geçen kış şartlarında yaban hayvanlarının besin ihtiyacını karşılamayı amaçladıklarını söyledi.

Yaban hayvanlarına her koşulda destek olunması gerektiğini ifade eden Karakaş, kırsala ot, saman, et, buğday ve besi yemi bıraktıklarını belirtti.

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